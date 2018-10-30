MAÇ SONUCU l Fatih Karagümrük 4-0 Afjet Afyonspor
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fatih Karagümrükspor evinde Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırdı.
Türkiye Kupası 30 Ekim 2018, Salı
Güncelleme: 30 Ekim 2018, Salı 13:00
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fatih Karagümrük ile Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.
Fatih Karagümrük'e turu getiren golleri 38 ve 72. dakikalarda Erkan Zengin, 53. dakikada Mehmet Batdal ve 89. dakikada Ramazan Civelek attı.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Mustafa Denizli: Her statta olabilecek...
-
Antalyaspor - Yomraspor | CAN...
-
Altay uzatmada turladı
-
Batman'da olay! Ambulans sahaya...