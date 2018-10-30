 MAÇ SONUCU l Fatih Karagümrük 4-0 Afjet Afyonspor - Türkiye Kupası - 30 Ekim 2018 Salı

MAÇ SONUCU l Fatih Karagümrük 4-0 Afjet Afyonspor

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Fatih Karagümrükspor evinde Afjet Afyonspor'u 4-0 mağlup etti ve adını 5. tura yazdırdı.

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Türkiye Kupası 30 Ekim 2018, Salı

Güncelleme: 30 Ekim 2018, Salı 13:00

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Fatih Karagümrük ile Afjet Afyonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 4-0 kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı.

Fatih Karagümrük'e turu getiren golleri 38 ve 72. dakikalarda Erkan Zengin, 53. dakikada Mehmet Batdal ve 89. dakikada Ramazan Civelek attı.

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