Antalyaspor, Yomraspor'u geçti
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Antalyaspor, normal süresi 1-1 biten maçta Yomraspor'u penaltılarda 3-0 yenerek üst tura yükseldi.
Türkiye Kupası 30 Ekim 2018, Salı
Güncelleme: 30 Ekim 2018, Salı 21:54
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda normal süresi 0-0, uzatma bölümü ise 1-1 eşitlikle tamamlanan maçta Antalyaspor, Yomraspor'a penaltılarda 3-0 üstünlük sağlayarak 5. tura yükseldi.
Penaltı vuruşlarında Antalyaspor, Barrada, Bahadır Öztürk ve Birkan Öksüz ile gol bulurken, Musa Nizam kaleciyi geçemedi. Yomraspor ise Münür Satılmış, Şenol Özyurt ve Yasin Reis'le kullandığı 3 penaltı vuruşunu da gole çeviremedi.
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