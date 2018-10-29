Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu!

Kupada yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak 4. tur maçlarında görev alacak hakemler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın ve 31 Ekim Çarşamba günü yapılacak 20 maçta düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

13.00 Batman Petrolspor-Kasımpaşa: Özgür Yankaya

13.00 Sivas Belediyespor-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

14.00 Kastamonuspor 1966-Altay: Yasin Kol

15.00 Fatih Karagümrük-Afjet Afyonspor: Ramazan Keleş

17.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü: Ali Şansalan

19.00 Antalyaspor-Yomraspor: Bahattin Şimşek

20.30 Bursaspor-1461 Trabzon: Koray Gençerler

31 Ekim Çarşamba:

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Demir Grup Sivasspor: Arda Kardeşler

13.00 BUGSAŞ Spor-Trabzonspor: Serkan Çınar

13.30 Altındağ Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Hatayspor-Fethiyespor: Sinan Dereci

14.00 Bandırmaspor Baltok-Van Büyükşehir Belediyespor: Sarper Barış Saka

14.00 Darıca Gençlerbirliği-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam

14.00 Nazilli Belediyespor-Osmanlıspor: Onur Özütoprak

14.00 Şile Yıldızspor-Boluspor: Caner Ak

14.00 Ümraniyespor-Anagold 24Erzincanspor: Burak Şeker

15.00 MKE Ankaragücü-Erbaaspor: Abdülkadir Bitigen

17.00 Kayserispor-Pazarspor: Suat Arslanboğa

19.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Kırklarelispor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.30 Kahramanmaraşspor-Atiker Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu