İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kuraya 3. turdan gelen 48 takımın yanı sıra bu turda Trabzonspor, Alanya, Bursa, Sivas, Malatya, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayseri de bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.





Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu Tur'da yine en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak maddi ve manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk üç tur biliyorsunuz İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na bu güzel oyunu tüm Türkiye'ye yaydıkları için teşekkür ediyoruz. Yalnızca bir üzüntümüz ve acımız var. Turkuvaz Medya Grubu'nda görev yapan ve hayatını kaybeden kameraman kardeşimiz Ercan Akbıyık'ın mekanı cennet olsun. Turkuvaz Medya Grubu ve basınımızın başı sağolsun. Bu Tur'un centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.



Kura çekimini izleyin (VİDEO)



İşte toplam 56 takımın yer aldığı 4. turdaki eşleşmeler...



Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor



Kastamonuspor - Altay



Kayserispor - Pazarspor



Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor



Adana Demirspor - Dersim 62 Spor



Batman Petrol Spor - Kasımpaşa



Hatayspor - Fethiyespor



Bugsaşspor - Trabzonspor



Ankaragücü - Erbaaspor



Sivas Belediyespor - Denizlispor



Bandırmaspor - Van BŞB



Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor



Balıkesir Baltok - Pendikspor



Etimesgut Bld. - İstanbulspor



BB Erzurumspor - Keçiörengücü



Darıca GB - Kardemir Karabükspor



Göztepe - Çengelköy



Nazilli Bld. - Osmanlıspor



Antalyaspor - Yomraspor



Bodrumspor - DG Sivasspor



Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor



Şile Yıldızspor - Boluspor



Gençlerbirliği - Diyarbekirspor



Karagümrük - Afjet Afyonspor



Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor



Sarıyer - Çaykur Rizespor



Bursaspor - 1461 Trabzon



Gümüşhanespor - Giresunspor



