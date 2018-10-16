 İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri - Türkiye Kupası - 16 Ekim 2018 Salı

İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kuraya 3. turdan gelen 48 takımın yanı sıra bu turda Trabzonspor, Alanya, Bursa, Sivas, Malatya, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayseri de bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.

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Türkiye Kupası 16 Ekim 2018, Salı

Güncelleme: 16 Ekim 2018, Salı 14:31

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu Tur'da yine en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak maddi ve manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk üç tur biliyorsunuz İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na bu güzel oyunu tüm Türkiye'ye yaydıkları için teşekkür ediyoruz. Yalnızca bir üzüntümüz ve acımız var. Turkuvaz Medya Grubu'nda görev yapan ve hayatını kaybeden kameraman kardeşimiz Ercan Akbıyık'ın mekanı cennet olsun. Turkuvaz Medya Grubu ve basınımızın başı sağolsun. Bu Tur'un centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.

Kura çekimini izleyin (VİDEO)

İşte toplam 56 takımın yer aldığı 4. turdaki eşleşmeler...

Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor

Kastamonuspor - Altay

Kayserispor - Pazarspor

Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor

Adana Demirspor - Dersim 62 Spor

Batman Petrol Spor - Kasımpaşa

Hatayspor - Fethiyespor

Bugsaşspor - Trabzonspor

Ankaragücü - Erbaaspor

Sivas Belediyespor - Denizlispor

Bandırmaspor - Van BŞB

Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor

Balıkesir Baltok - Pendikspor

Etimesgut Bld. - İstanbulspor

BB Erzurumspor - Keçiörengücü

Darıca GB - Kardemir Karabükspor

Göztepe - Çengelköy

Nazilli Bld. - Osmanlıspor

Antalyaspor - Yomraspor

Bodrumspor - DG Sivasspor

Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor

Şile Yıldızspor - Boluspor

Gençlerbirliği - Diyarbekirspor

Karagümrük - Afjet Afyonspor

Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor

Sarıyer - Çaykur Rizespor

Bursaspor - 1461 Trabzon

Gümüşhanespor - Giresunspor

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