İşte Ziraat Türkiye Kupası 4. tur eşleşmeleri
Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kuraları çekildi. Kuraya 3. turdan gelen 48 takımın yanı sıra bu turda Trabzonspor, Alanya, Bursa, Sivas, Malatya, Göztepe, Kasımpaşa ve Kayseri de bir üst tura çıkmak için mücadele edecek.
Türkiye Kupası 16 Ekim 2018, Salı
Güncelleme: 16 Ekim 2018, Salı 14:31
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda bugün gerçekleştirildi.
Kura çekimine TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.
Törende konuşan TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, "Bu Tur'da yine en alt ligden, en üst lige kadar tüm liglerimizden takımlar bulunuyor. Bunu çok önemsiyoruz. Çok güzel ve renkli bir yarış oluyor. Türkiye Futbol Federasyonu olarak maddi ve manevi beklentilere karşılık vermek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. İlk üç tur biliyorsunuz İddaa'nın programına girdi. 30 müsabakanın canlı yayınlanması çok önemli. Bu sayı giderek artıyor. Ziraat Bankası ve Turkuvaz Medya Grubu'na bu güzel oyunu tüm Türkiye'ye yaydıkları için teşekkür ediyoruz. Yalnızca bir üzüntümüz ve acımız var. Turkuvaz Medya Grubu'nda görev yapan ve hayatını kaybeden kameraman kardeşimiz Ercan Akbıyık'ın mekanı cennet olsun. Turkuvaz Medya Grubu ve basınımızın başı sağolsun. Bu Tur'un centilmence geçmesi en büyük arzumuz. Katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.
Ziraat Türkiye Kupası'na bu turda Spor Toto Süper Lig'den Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Demir Grup Sivasspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe A.Ş., Kasımpaşa A.Ş., Kayserispor ve Trabzonspor A.Ş. kulüpleri dahil oldu. ZTK 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nun müsabakaları tek maç eleme usulüne göre 30, 31 Ekim ve 1 Kasım 2018 tarihlerinde oynanacak.
Kura çekimini izleyin (VİDEO)
İşte toplam 56 takımın yer aldığı 4. turdaki eşleşmeler...
Menemen Bld. - Zonguldak Kömürspor
Kastamonuspor - Altay
Kayserispor - Pazarspor
Altındağ Belediye - Aytemiz Alanyaspor
Adana Demirspor - Dersim 62 Spor
Batman Petrol Spor - Kasımpaşa
Hatayspor - Fethiyespor
Bugsaşspor - Trabzonspor
Ankaragücü - Erbaaspor
Sivas Belediyespor - Denizlispor
Bandırmaspor - Van BŞB
Kahramanmaraşspor - Atiker Konyaspor
Balıkesir Baltok - Pendikspor
Etimesgut Bld. - İstanbulspor
BB Erzurumspor - Keçiörengücü
Darıca GB - Kardemir Karabükspor
Göztepe - Çengelköy
Nazilli Bld. - Osmanlıspor
Antalyaspor - Yomraspor
Bodrumspor - DG Sivasspor
Yeni Malatyaspor - Kırklarelispor
Şile Yıldızspor - Boluspor
Gençlerbirliği - Diyarbekirspor
Karagümrük - Afjet Afyonspor
Ümraniyespor - Anagold Erzincanspor
Sarıyer - Çaykur Rizespor
Bursaspor - 1461 Trabzon
Gümüşhanespor - Giresunspor
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura...
-
4.Tur kurası salı günü çekili...
-
ZTK 4. Eleme Turu kuraları 16 Ekim'de...
-
Balıkesirspor Baltok, Amed Sportif...