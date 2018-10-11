4.Tur kurası salı günü çekiliyor
Turkuvaz Medya’nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. Eleme Turu kura çekimi 16 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
Türkiye Kupası 11 Ekim 2018, Perşembe
Güncelleme: 11 Ekim 2018, Perşembe 00:15
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak, A Spor'dan yayınlanacak kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak. Kupaya bu turda Süper Lig'den Alanyaspor, Bursaspor, Sivasspor, Y.Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor kulüpleri dahil olacak. 3. turdan gelen 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.
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