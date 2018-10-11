4.Tur kurası salı günü çekiliyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.30'da başlayacak, A Spor'dan yayınlanacak kura çekimine kulüp temsilcileri ile TFF yetkilileri katılacak. Kupaya bu turda Süper Lig'den Alanyaspor, Bursaspor, Sivasspor, Y.Malatyaspor, Göztepe, Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor kulüpleri dahil olacak. 3. turdan gelen 48 takım ile birlikte toplam 56 takım, 4. Eleme Turu'nda mücadele edecek.