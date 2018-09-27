Karadeniz Ereğli Belediyespor 2-3 Antalyaspor maç sonucu
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda deplasmanda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Karadeniz Ereğli Belediyespor'u, normal süresi 2-2 biten karşılaşmada, uzatma dakikalarında attığı golle 3-2 yenerek 4. tura yükseldi.
Türkiye Kupası 27 Eylül 2018, Perşembe
Güncelleme: 27 Eylül 2018, Perşembe 16:56
Stat: Beyçayırı
Hakemler: Koray Gençerler, Serdar Diyadin, Ata Yıldırım
Karadeniz Ereğli Belediyespor: Can Avcı, Süleyman Baykuş, Sercan Çekmen, Vijdan Aladağ, Barış Baltürk, Serbay Aydın (Dk. 103 Hami Baytar), Muhammed Emin Bakan, Burak Toker, Volkan Uluğ (Dk. 89 Emre Berkan Kahvecioğlu), Engin Gülle (Dk. 72 Eray Özer), Oruj Balashli (Dk. 82 Koray Kurt)
Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Osman Çelik, Drole (Dk. 90+1 Mustafa İnan), Danilo, Serdar Özkan, Salih Dursun, Olcan Adın (Dk. 57 Harun Alpsoy), Barrada (Dk. 106 Sergen Yatağan), Birkan Öksüz, Musa Nizam, Bahadır Öztürk
Goller: Dk. 1 Oruj Balashli, Dk. 71 Burak Toker (Karadeniz Ereğli Belediyespor), Dk. 19 Drole, Dk. 64 Salih Dursun, Dk. 106 Danilo (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90 Barış Baltürk (Karadeniz Ereğli Belediyespor)
Sarı Kartlar: Dk. 11 Birkan Öksüz, Dk. 35 Barrada, Dk. 51 Bahadır Öztürk, Dk. 102 Harun Alpsoy, Dk. 113 Salih Dursun (Antalyaspor), Dk. 71 Serbay Aydın, Dk. 116 Emre Berkan Kahvecioğlu, Dk. 120 Muhammed Emin Bakan (Karadeniz Ereğli Belediyespor)
- Karadeniz Ereğli Belediyespor: 2 - Antalyaspor: 3 - Antalyaspor, 4. tura yükseldi
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