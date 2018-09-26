Türkiye Kupası'nda Bergama ve Bodrum gurbette
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 15:09
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde yarın Bergama Belediyespor, Gençlerbirliği'nin konuğu olacak.
Osmanlı Stadı'ndaki maç saat 14.30'da başlayacak. Bodrum Belediyesi Bodrumspor da aynı saatte 5 Şubat Stadı'nda Niğde Anadolu'yla karşılaşacak. Tek maçlı eleme usulüne göre oynanan turda rakibini normal sürede veya gerek olması durumunda 15'er dakikalık 2 uzatma ve seri penaltılarda mağlup eden taraf yoluna devam edecek.
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