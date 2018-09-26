Şanlıurfaspor - Yomraspor / Ankaragücü - Serik Belediyespor | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor - Yomraspor ve Ankaragücü - Serik Belediyespor maçları dönüşümlü olarak A Spor'dan canlı yayınlanıyor.
Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba
Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 19:07
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