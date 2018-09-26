Gümüşhanespor: 1 - Silivrispor: 0 maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında Gümüşhanespor, sahasında konuk ettiği Silivrispor’u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.