Çaykur Rizespos turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2'nci Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu’nu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Çaykur Rizespor, sahasında TFF 2'nci Lig ekibi Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.



STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Önder Yılmaz(xxx), Gökmen Baltacı (xxx)

ÇAYKUR RİZESPOR: Ujkani (xx) - Traore(xx), Talbi(xx), Jach(xx)(Dk. 86 Emirhan x), Koray (xx), Abdullah(xx), Petrucci(xx), Samudio(xx)(Dk. 66 Umar xx), Süleyman(xx)(Dk 78 Ali Çamdalı x), Mustafa Saymak(xx), Gladkyy(xxx)

TARSUS İDMAN YURDU: Anıl(x) - Abdurrahman(xx), Yasin Elmas(xx) (Dk. 76 Emre Can x), Gökhan(xx), Samet(x) (Dk. 58 Emir Kaan x), Abdullah(xx), Mert(xx), Koray(xx), İbrahim(xx), Sefa(xx), Mustafa Yılmaz(x)(Dk. 67 Yasin Abdioğlu x)

GOLLER: Dk. 33 ve Dk. 56 Gladkyy (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Mustafa Saymak, Abdullah (Çaykur Rizespor)