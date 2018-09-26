 Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak - Türkiye Kupası - 26 Eylül 2018 Çarşamba

Adis Jahovic, Göztepe ve Beşiktaş maçlarını kaçıracak

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Atiker Konyaspor'un Yeni Amasyaspor ile karşılaştığı maçta yeşil beyazlıların golcüsü Jahovic direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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Türkiye Kupası 26 Eylül 2018, Çarşamba

Güncelleme: 26 Eylül 2018, Çarşamba 14:23

Bölgesel Amatör Lig 4. grup takımı Yeni Amasyaspor karşısında oldukça rahat bir oyun sergileyen Atiker Konyaspor, ilk yarıda attığı 5 golle ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı.

Zayıf rakibi karşısına maça as oyuncular ağırlıklı bir çıkan Atiker Konyaspor'da ikinci yarıda Adis Jahovic şoku yaşandı

Makedon golcü, 52. dakikada hakeme itirazları sonrasında direkt olarak kırmızı kart gördü.

Jahovic'in en az 2 maç ceza alması beklenirken, yıldız oyuncu Konyaspor'u Göztepe ve Beşiktaş maçlarında yalnız bırakacak.

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