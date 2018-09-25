 Maç Sonucu | Tire 1922 Spor - Sivas Belediyespor: 0-1 | ÖZET - Türkiye Kupası - 25 Eylül 2018 Salı

Maç Sonucu | Tire 1922 Spor - Sivas Belediyespor: 0-1 | ÖZET

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Nazilli Belediyespor'la golsüz berabere kalan Tire 1922 Spor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti: 0-1

Google+ Yazdır Mail

Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı

Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 19:08

3'üncü tur karşılaşmasında evinde Sivas Belediyespor'u konuk eden İzmir temsilcisi ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada 78'inci dakikada Emrah'ın golüne engel olamadı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, Sivas Belediyespor, İzmir'den turu kaparak döndü.

STAT: Tayfur Çiçek

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Aykut Küçük (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

TİRE 1922 SPOR: Fatih (xx) - Nihat (x), Burak (xx), Gökhan (x), Semih (xx) (Dk. 87 Furkan), Berke (x), Hüseyin (x), Celal (xx), Hasan (xx), Bertuğ (x) (Dk. 42 Sergen x), Tugay (x)

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman (xxx) - Murat (xx), Ercüment (x) (Dk. 63 Alpay x), Berkay (xx), Emrah (xxx), Güray (xx), Serkan (xxx), Ali (xx), Mehmet Fatih (xxx), Gökhan (xxx), Mustafa (x) (Dk. 72 Muhammet)

GOL: Dk. 78 Emrah (Sivas Belediyespor)

SARI KARTLAR: Semih, Tugay, Burak, Furkan (Tire 1922) - Berkay, Mehmet Fatih, Gökhan (Sivas Belediyespor)

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER
tüm haberler
BİZE ULAŞIN