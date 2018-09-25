Diyarbekirspor tur biletini tek golle kaptı
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ilk maçında Diyarbekirspor sahasında ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.
Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 16:35
Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve Gürel Uzuner'in düdük çaldığı mücadele saat 14.30'da başladı.
A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan maçta Diyarbekirspor'a turu getiren tek gol 40. dakikada Emre Pehlivan'ın ayağından geldi. Maçın 90+3. dakikasında Samsunspor'dan İrfan Başaran ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha kenarına gönderildi.
Mücadeleyi 1-0'lık üstünlükle tamamlayan Diyarbekirspor 4. tur biletini kaparken Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.
Golü izlemek için tıklayın: Diyarbekirspor 1 - 0 Samsunspor (Emre Pehlivan 40')
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