 Diyarbekirspor tur biletini tek golle kaptı - Türkiye Kupası - 25 Eylül 2018 Salı

Diyarbekirspor tur biletini tek golle kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur ilk maçında Diyarbekirspor sahasında ağırladığı Samsunspor'u 1-0 mağlup etti.

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Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı

Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 16:35

Seyrantepe Spor Kompleksi'nde oynanan ve Gürel Uzuner'in düdük çaldığı mücadele saat 14.30'da başladı.

A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan maçta Diyarbekirspor'a turu getiren tek gol 40. dakikada Emre Pehlivan'ın ayağından geldi. Maçın 90+3. dakikasında Samsunspor'dan İrfan Başaran ikinci sarı karttan kırmızı kartla saha kenarına gönderildi.

Mücadeleyi 1-0'lık üstünlükle tamamlayan Diyarbekirspor 4. tur biletini kaparken Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Golü izlemek için tıklayın: Diyarbekirspor 1 - 0 Samsunspor (Emre Pehlivan 40')

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