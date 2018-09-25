Boluspor'da kupa ve lig maçı hazırlıkları devam ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 3. Turu'nda Bolu Atatürk Stadı'nda yarın Payasspor ve 30 Eylül Pazar günü İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda İstanbulspor'la karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekip, Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde antrenman yaptı.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma koşusunun ardından 5'e 2 top kapma oynayan futbolcular, daha sonra teknik ve taktik ağırlıklı antrenman yaptı.

Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Karafırtınalar, "İstanbulspor maçı öncesinde kupa maçı var. Onun hazırlıklarını yapıyoruz. Dün 2 takım halinde çalıştık ve bugün de o şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Kupa maçında oynayacak grup ile hafta sonu oynayacak grubu ayrı çalıştırıyoruz. Yoğun geçiyor." diye konuştu.

Karafırtınalar, Adanaspor maçında Guido Koçer'in kasığından hafif bir sakatlık geçirdiğini, Mustafa Durak'ta da hafif bir sakatlığın bulunduğunu, iki oyuncuyu dinlendirdiklerini ifade etti.

"Tüm mücadelemiz güzel bir takım ve güzel şehir için." diyen Karafırtınalar, "Ama bu, beklentileri daha yukarıya çekerek bizim üzerimizdeki baskıyı da arttırıyor. Biz pozisyonumuzun farkındayız. Elimizden gelen mücadeleyi yaparak hem şehrimizi hem de takımımızı temsil etmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Karafırtınalar, deplasman maçlarını kolay kaybetmediklerini vurgulayarak, "Geldiğimizden beri 1 tane deplasman mağlubiyetimiz var. Onun dışında hepsini kazanmışız. Hafta sonu da inşallah öyle olur ama İstanbul maçına bakmadan önce kupa maçını geçmemiz lazım. Kupada da devam etmek istiyoruz. Kupa hedefimiz değil ama hayalimiz. Bunu çok söyleyeceğim ama lig bizim için daha önemli." ifadelerini kullandı.