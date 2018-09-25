Altay kupada gönül alacak

SPOR Toto 1. Lig'de geçen hafta evinde Giresunspor'a tek golle boyun eğip bu sezon ilk kez mağlubiyet üzüntüsü yaşayan Altay, taraftarının gönlünü Ziraat Türkiye Kupası'nda alamayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar kupada 3. tur karşılaşmasında yarın 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Kırşehir Belediyespor deplasmanına çıkacak. Kırşehir Ahi Stadı'nda Erkan Engin'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.30'da başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynananacak turda Altay yedek ağırlıklı kadroyla sahaya çıkacak.

Teknik Direktör Alper Avcı, ligde Giresunspor karşısında iyi futbolu skora yansıtamadıklarını söyledi. Kaçan net fırsatları değerlendirememenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Avcı, "Taraftarımızı üzdük. Ancak gönül almayı da biliriz. Türkiye Kupası'nda tur atlayıp Giresunspor yenilgisini bir nebze de olsa unutturmak istiyoruz. Rakibimize elbette saygı duyacağız. Bu maçta daha az forma şansı bulan futbolcularımdan yararlanacağım. Herkes en iyi mücadelesini gösterecek" diye konuştu.