A Spor'da 3. tur şöleni! İşte maç programı

Turkuvaz Medya, Türkiye'nin kupasını Türkiye'yle buluşturuyor. Futbolseverler, Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur şovunu da HD kalitesinde şifresiz izlemenin ayrıcalığını A Spor'da yaşayacak. TEK maç eleme sistemine göre oynanacak, Ankaragücü, Antalyaspor, Konyaspor, Erzurumspor ve Ç.Rizespor'la birlikte 5 Süper Lig ekibinin de mücadele edeceği 3. Tur maçları bugün 14 karşılaşmayla start alıyor.

EN ÇARPICI YORUMLAR

Saat 13.00'te Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep, 14.30'da Diyarbekirspor-Samsun, 16.30'da Tire 1922-Sivas Belediyepor, 18.30'da BB Erzurum-Ankara Demir ve 20.30'da Adana Demir- Yeni Ordu maçları A Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Yarın ve Perşembe günü de sürecek futbol resitalinde toplam 15 karşılaşma naklen A Spor ekranlarında olacak. A Spor'da maçların perde arkası, en çarpıcı yorumlar ve en güzel röportajlar da yer alacak. Milyonlarca futbolseverin kalbi takımlarında, gözü ise Turkuvaz Medya ekranlarında olacak.

MAÇ PROGRAMI

BUGÜN

13.00: Erzincan-Gazişehir Hakan Ceylan (A Spor)

13.00: 1461 Trabzon-Tuzla Mustafa Hakan Belder

14.00: Erzin Bld.-Ümraniye Yasin Kol

14.30: Altındağ-Manisa Ozan Bileyci

14.30: Diyarbekir-Samsun Gürel Uzuner (A Spor)

15.00: Pendik-Altınordu Atilla Karaoğlan

15.00: Manisa Bşb-Keçiörengücü Alim Kandemir

15.00: Bozüyük-Denizli Mert Güzenge

15.00: Nazilli Bld.-Tokat Özer Özden

15.00: Kırklareli-Uşak Cihan Aydın

15.00: Maltepe-Menemen Bld. Semih Kurt

16.30: Tire 1922-Sivas Bld. Burak Pakkan (A Spor)

18.30: Erzurum-Ankara Demir T. K. Numanoğlu (A Spor)

20.30: Adana Demir-Yeni Ordu Murat Erdoğan (A Spor)

YARIN

13.00: Yeni Amasya-Konya Abdulkadir Bitigen (A Spor)

14.00: Gümüşhane-Silivri Batuhan Gültek

14.00: Kilis-Osmanlı Emre Malok

14.00: G.antep-Dersim Burak Olcar

14.00: Erbaa-Eskişehir Yiğit Arslan

14.00: Van Bşb-Hacettepe Çağatay Şahan

14.00: Hatay-Esenler Alper Çetin

14.30: Konya Selçuk-Karagümrük M. Metoğlu

14.30: Bartınspor-Sarıyer Necati Selçuk Şahin

14.30: K.Karabük-Körfez Burak Şeker

14.30: Kırşehir-Altay Erkan Engin

14.30: Zonguldak-Bayrampaşa R. Alkım Aksoy

14.30: Karaman Bld.-Etimesgut Süleyman Soyutürk

15.00: Darıca-İnegöl Demokrat Özgür Güneş

15.00: Elazığ-Batman Ramazan Keleş (A Spor)

15.00: Bandırma-Gop Direnç Tonusluoğlu

15.00: İstanbul-Bağcılar Caner Ak

15.00: Şile Yıldız-Adana Özgüç Türkalp

15.00: Bucak-Bugsaş Hasan Kaçar

15.00: Çengelköy-Sakarya Ferhan Kestanlıoğlu

17.00: Afyon-Siirt İl Özel İdare Kadir Sağlam (A Spor)

18.00: Fethiye-Sancaktepe Oktay Taş

19.00: Bolu-Payas Çağdaş Altay

19.00: Ş.Urfa-Yomra Efe Tanrıverdi (A Spor)

19.00: A.Gücü-Serik Bld. Bahattin Şimşek (A Spor)

19.00: K.Maraş-Kemer Sercan Yılmaz 20.30: Ç.Rize-Tarsus İY Ali Şansalan (A Spor)

PERŞEMBE

13.00: Kdz.Ereğli-Antalya Koray Gençerler (A Spor)

14.30: Niğde Anadolu-Bodrum Can Cengiz

14.30: G.Birliği-Bergama Mustafa Aydın

15.00: Eyüp-Pazar Erhan Kutlu

15.00: Kastamonu-B. Özgüzeldere A. B. Taşkınsoy (A Spor)

17.00: Balıkesir-Amed Kutluhan Bilgiç (A Spor)

19.30: Giresun-Kocaeli Onur Özütoprak (A Spor)