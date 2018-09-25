24 Erzincanspor 9 kişiyle turladı! 24 Erzincanspor 2-1 Gazişehir Gaziantep FK maç özeti
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 24 Erzincanspor sahasında Gazişehir Gaziantep'i 2-1 yenerek tur atladı.
Türkiye Kupası 25 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 25 Eylül 2018, Salı 15:02
Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında 24 Erzincanspor sahasında Gazişehir'i konuk etti.
Erzincan Stadı'ndaki maçta 3. Lig ekibi Erzincansor, Spor Toto 1. Lig ekibi Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 yenerek sürprize imza attı.
24 Erzincanspor'a galibiyeti getiren golleri Sedat Cengiz ve Muhammed Enes Yılmaz atttı. Gazişehir'in tek golü Oğulcan Çayğlayan'dan geldi.
Ev sahibi Erzincanspor 25'te Burak Turan ve 90'da Ufuk Er'in gördüğü kırmızı kartlarla mücadeleyi 9 kişi tamamladı.
GOL: 24 Erzincanspor 1 - 0 Gazişehir Gaziantep Sedat Cengiz 35' (TIKLA İZLE)
GOL: 24 Erzincanspor 2 - 0 Gazişehir Gaziantep Muhammed Enes Yılmaz 51' (TIKLA İZLE)
GOL: 24 Erzincanspor 2 - 1 Gazişehir Gaziantep Oğulcan Çağlayan 83' (TIKLA İZLE)
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