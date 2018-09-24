Ziraat Trükiye Kupası'nda üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası üçüncü tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 24 Eylül 2018, Pazartesi
Güncelleme: 24 Eylül 2018, Pazartesi 16:06
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme sistemine göre oynanacak üçüncü tur maçlarının hakemleri şunlar:
Yarın:
13.00 1461 Trabzon-Tuzlaspor: Mustafa Hakan Belder
13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Gazişehir Gaziantep: Hakan Ceylan
14.00 Erzin Belediyespor-Ümraniyespor: Yasin Kol
14.30 Diyarbekirspor-Samsunspor: Gürel Uzuner
14.30 Altındağ Belediyespor-Manisaspor: Ozan Bileyci
15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Keçiörengücü: Alim Kandemir
15.00 Kırklarelispor-UTAŞ Uşakspor: Cihan Aydın
15.00 Bozüyük Vitraspor-Denizlispor: Mert Güzenge
15.00 Nazilli Belediyespor-Tokatspor: Özer Özden
15.00 Pendikspor-Altınordu: Atilla Karaoğlan
15.00 Maltepespor-Menemen Belediyespor: Semih Kurt
16.30 Tire 1922-Sivas Belediyespor: Burak Pakkan
18.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.30 Adana Demirspor-Yeni Orduspor: Murat Erdoğan
26 Eylül Çarşamba:
13.00 Yeni Amasyaspor-Atiker Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
14.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Hacettepe: Çağatay Şahan
14.00 Gaziantepspor-Dersim 62 Spor: Burak Olcar
14.00 Kilis Belediyespor-Osmanlıspor: Emre Malok
14.00 Hatayspor-Esenler Erokspor: Alper Çetin
14.00 Gümüşhanespor-Silivrispor: Batuhan Gültek
14.00 Erbaaspor-Eskişehirspor: Yiğit Arslan
14.30 Kardemir Karabükspor-Körfezspor: Burak Şeker
14.30 Kırşehir Belediyespor-Altay: Erkan Engin
14.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fatih Karagümrük: Muhammetali Metoğlu
14.30 Karaman Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: Süleyman Soyutürk
14.30 Bartınspor-Sarıyer: Necati Selçuk Şahin
14.30 Zonguldak Kömürspor-Bayrampaşa: R. Alkım Aksoy
15.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Batman Petrolspor: Ramazan Keleş
15.00 Darıca Gençlerbirliği-İnegölspor: Demokrat Özgür Güneş
15.00 Bucak Belediye Oğuzhanspor-BUGSAŞ Spor: Hasan Kaçar
15.00 Bandırmaspor-Gaziosmanpaşa: Direnç Tonusluoğlu
15.00 Şile Yıldızspor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
15.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Sakaryaspor: Ferhan Kestanlıoğlu
15.00 İstanbulspor-Bağcılarspor: Caner Ak
17.00 Afjet Afyonspor-Siirt İl Özel İdare: Kadir Sağlam
18.00 Fethiyespor-Sancaktepe Belediyespor: Oktay Taş
19.00 Kahramanmaraşspor-Kemerspor 2003: Sercan Yılmaz
19.00 Boluspor-Payasspor: Çağdaş Altay
19.00 Şanlıurfaspor-Yomraspor: Efe Tanrıverdi
19.00 MKE Ankaragücü-Serik Belediyespor: Bahattin Şimşek
20.30 Çaykur Rizespor-Tarsus İdmanyurdu: Ali Şansalan
27 Eylül Perşembe:
13.00 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Antalyaspor: Koray Gençerler
14.30 Gençlerbirliği-Bergama Belediyespor: Mustafa Aydın
14.30 Niğde Anadolu-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Can Cengiz
15.00 Eyüpspor-Pazarspor: Erhan Kutlu
15.00 Kastamonuspor 1966-Bitlis Özgüzelderespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
17.00 Balıkesirspor Baltok-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
19.30 Giresunspor-Kocaelispor: Onur Özütoprak
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