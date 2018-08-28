Kupa şöleni baslıyor

Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başlıyor. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanacak. 14.30'da Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşılaşacak. 16.30'da Karadeniz Ereğli Belediyespor'la 1074 Çankırıspor kozlarını paylaşacak. Her iki karşılaşma da A Spor'dan yayınlanacak. 1. tur müsabalarında yarın da 19 karşılaşma oynanacak.