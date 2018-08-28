Karaman Belediyespor - Yozgatspor 1959 (CANLI)

Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanıyor. Az önce başlayan maçta Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşılaşıyor... 16.30'da ise Karadeniz Ereğli Belediyespor'la 1074 Çankırıspor kozlarını paylaşacak...