 Karaman Belediyespor 1-0 Yozgatspor 1959 - Türkiye Kupası - 28 Ağustos 2018 Salı

Karaman Belediyespor 1-0 Yozgatspor 1959

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Karaman Belediyespor, Yozgatspor'u 1-0'la geçti.

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Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı

Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 14:31

Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanıyor. Günün ilk maçında Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşılaştı ve maçı Karaman Belediyespor 1-0 kazandı.

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kenan maltal kenan maltal

karaman belediyenin golü ofsaytır

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.08.2018 16:15
kenan maltal kenan maltal

karaman belediyenin golü ofsaytır

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 28.08.2018 16:15
haberin tüm yorumlarını OKUYUN (2 yorum)

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