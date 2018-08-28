Karaman Belediyespor 1-0 Yozgatspor 1959
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Karaman Belediyespor, Yozgatspor'u 1-0'la geçti.
Türkiye Kupası 28 Ağustos 2018, Salı
Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 14:31
Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanıyor. Günün ilk maçında Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşılaştı ve maçı Karaman Belediyespor 1-0 kazandı.
karaman belediyenin golü ofsaytırcevapla 28.08.2018 16:15
karaman belediyenin golü ofsaytırcevapla 28.08.2018 16:15
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Karadeniz Ereğli Belediyespor -...
-
Kupa şöleni baslıyor
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler...
-
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan...