Karaman Belediyespor 1-0 Yozgatspor 1959

Turkuvaz Medya'nın yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-19 sezonu heyecanı başladı. Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. turda bugün iki maç oynanıyor. Günün ilk maçında Karaman Belediyespor ile Yozgatspor 1959 karşılaştı ve maçı Karaman Belediyespor 1-0 kazandı.