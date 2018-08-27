Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2018-2019 sezonu heyecanı, yarın ve 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 1. tur maçlarıyla başlayacak

Kupada, Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. tur maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.30 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kemal Kaynaş)

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor (Beyçayırı)

29 Ağustos Çarşamba:

14.30 Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Amasya 12 Haziran)

14.30 Sinopspor-Ünye 1957 Spor (Sinop Merkez 80. Yıl Sahası)

15.15 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor (7 Aralık)

15.30 Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor (Iğdır Kışla Semt Sahası)

15.30 Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği (Halil Efendi Sentetik Sahası)

15.30 Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor (Yüksekova İlçe)

15.30 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor (Bitlis 8 Ağustos)

15.30 1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi (Batman 16 Mayıs)

15.30 Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor (Tunceli Atatürk)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor (Aksaray Dağılgan)

16.30 Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor (Yıldıztabya)

16.30 Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911 (Çavuşbaşı Hanefi Dilmaç)

16.30 Altınova Belediyespor-Çayırovaspor (Hersekzade Ahmet Paşa)

16.30 Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor (Bozüyük İlçe)

16.30 Maltepespor-Beylerbeyi (Maltepe Hasan Polat)

16.30 Yeniçağa Spor-Bartınspor (Bolu Atatürk)

16.30 Kütahyaspor-Ödemişspor (Zafertepe Sahası)

16.30 Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor (Bucak İlçe)

18.30 Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor (Isparta Atatürk)



Statü ve takvim



Ziraat Türkiye Kupası'nda 1, 2, 3 ve 4. tur müsabakaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kupada 5. tur, son 16 turu, çeyrek final ve yarı final müsabakaları ise çift maç eleme usulüne göre yapılacak.

Organizasyonda final müsabakası 16 Mayıs 2019'da, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından daha sonra belirlenecek kentte oynanacak.

Kupanın 2. turdan itibaren maç takvimi şöyle:

2. tur: 12 Eylül

3. tur: 25-26-27 Eylül

4. tur: 30-31 Ekim, 1 Kasım

5. tur ilk maçlar: 4-5-6 Aralık

5. tur ikinci maçlar: 18-19-20 Aralık

Son 16 turu ilk maçlar: 15-16-17 Ocak 2019

Son 16 turu ikinci maçlar: 22-23-24 Ocak 2019

Çeyrek final ilk maçlar: 5-6-7 Şubat 2019

Çeyrek final rövanş maçları: 26-27-28 Şubat 2019

Yarı final ilk maçlar: 3 Nisan 2019

Yarı final ikinci maçlar: 24 Nisan 2019

Final: 16 Mayıs 2019



Beşiktaş katılamayacak



Beşiktaş, aldığı ceza nedeniyle bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek.

Siyah-beyazlı takımın, geçen sezon kupanın yarı finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynadığı rövanş maçı, yaşanan olaylar nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edilmişti. Beşiktaş, TFF Yönetim Kurulunun kaldığı yerden devam edilmesine karar verdiği müsabakaya çıkmamıştı.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), maça çıkmayan Beşiktaş'ı hükmen mağlup sayarak, bu sezon da kupadan men etmişti.



En çok Galatasaray kazandı



Bu sezon 57. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda en çok Galatasaray mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılı takım, 22 kez final oynadığı kupayı 17 kez müzesine götürdü.

Kupada geride kalan sezon Diyarbakır'da oynanan finalde Fenerbahçe'yi 3-2 yenen Akhisarspor şampiyon oldu.