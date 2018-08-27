 Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu - Türkiye Kupası - 27 Ağustos 2018 Pazartesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 1. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Kupası 27 Ağustos 2018, Pazartesi

Güncelleme: 27 Ağustos 2018, Pazartesi 12:29

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

14.30 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: Abdullah Volkan Aydın

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor: Burak Demirkıran

29 Ağustos Çarşamba:

14.30 Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Tuğrul Akkoyun

14.30 Sinopspor-Ünye 1957 Spor: Can Durgut

15.15 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor: Burak Filik

15.30 Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor: Adem Korkmaz

15.30 Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Yasin Kalcıoğlu

15.30 Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor: Abdullatif Ayhan

15.30 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: Olcay Yıldırım

15.30 1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: Yusuf Adnan Kendirciler

15.30 Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor: Muhammed Sevim

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor: Hasan Kılıçarslan

16.30 Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor: Levent Buğra Vartemel

16.30 Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911: Özgür Sevinç

16.30 Altınova Belediyespor-Çayırovaspor: Kadir Özgöde

16.30 Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor: Levent Gümüşdere

16.30 Maltepespor-Beylerbeyi: Hakan Tezcan

16.30 Yeniçağa Spor-Bartınspor: Alper Akarsu

16.30 Kütahyaspor-Ödemişspor: Veysel Karani Özkan

16.30 Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor: Kemal Ögen

18.30 Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor: Alirıza Tufan Çerçioğlu

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