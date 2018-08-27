Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın ve 29 Ağustos Çarşamba günü oynanacak 1. tur maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Kupası 27 Ağustos 2018, Pazartesi
Güncelleme: 27 Ağustos 2018, Pazartesi 12:29
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada Bölgesel Amatör Lig takımlarının mücadele edeceği 1. tur maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Karaman Belediyespor-Yozgatspor 1959: Abdullah Volkan Aydın
16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-1074 Çankırıspor: Burak Demirkıran
29 Ağustos Çarşamba:
14.30 Yeni Amasyaspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor: Tuğrul Akkoyun
14.30 Sinopspor-Ünye 1957 Spor: Can Durgut
15.15 Kilis Belediyespor-Diyarbakır Yolspor: Burak Filik
15.30 Iğdır Es Spor-Ağrı 1970 Spor: Adem Korkmaz
15.30 Serhat Ardahanspor-Sarıkamış Gençlerbirliği: Yasin Kalcıoğlu
15.30 Yüksekova Belediyespor-Muş Menderesspor: Abdullatif Ayhan
15.30 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir Belediyespor: Olcay Yıldırım
15.30 1955 Batman Belediyespor-Siirt İl Özel İdaresi: Yusuf Adnan Kendirciler
15.30 Dersim 62 Spor-Karlıova Yıldırımspor: Muhammed Sevim
16.00 68 Aksaray Belediyespor-Mut İdmanyurdu Belediyespor: Hasan Kılıçarslan
16.30 Gaziosmanpaşaspor-Edirnespor: Levent Buğra Vartemel
16.30 Çengelköy Futbol Yatırımları-Çerkezköy 1911: Özgür Sevinç
16.30 Altınova Belediyespor-Çayırovaspor: Kadir Özgöde
16.30 Bozüyük Vitraspor-Belediye Derincespor: Levent Gümüşdere
16.30 Maltepespor-Beylerbeyi: Hakan Tezcan
16.30 Yeniçağa Spor-Bartınspor: Alper Akarsu
16.30 Kütahyaspor-Ödemişspor: Veysel Karani Özkan
16.30 Bucak Belediye Oğuzhan Spor-Bigaspor: Kemal Ögen
18.30 Isparta Davrazspor-Kale Belediyespor: Alirıza Tufan Çerçioğlu
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