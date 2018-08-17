Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı belli oldu

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 2018-2019 sezonu 1. tur karşılaşma programı dün belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28-29 Ağustos'ta oynanacak maçların programı şöyle:



