 Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı belli oldu - Türkiye Kupası - 17 Ağustos 2018 Cuma

Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu programı belli oldu

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Türkiye Kupası 17 Ağustos 2018, Cuma

Güncelleme: 17 Ağustos 2018, Cuma 01:21

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayın haklarını elinde bulundurduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. 2018-2019 sezonu 1. tur karşılaşma programı dün belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 28-29 Ağustos'ta oynanacak maçların programı şöyle:

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