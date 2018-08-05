Fatih Terim'in 400'üncü resmi maçı

TFF Süper Kupa maçında Akhisarspor ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, beş gün önce izinden dönen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'ya ilk 11'de şans tanıdı.

Terim, forvette de Bafetimbi Gomis'e ilk 11'de görev verdi.

Fatih Terim, Akhisarspor karşısında takımını Muslera, Linnes, Serdar Aziz, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues ve Gomis ilk 11'iyle sahaya sürdü.

FATİH TERİM'İN 400'ÜNCÜ RESMİ MAÇI

Fatih Terim, TFF Süper Kupa'da Akhisarspor ile yapılan karşılaşmayla, sarı-kırmızılı takımın başında 400. resmi maçına çıktı.

Galatasaray, Terim idaresinde çıktığı 399 müsabakada 247 galibiyet, 86 beraberlik ve 66 mağlubiyet yaşadı.

ONYEKURU VE MUĞDAT ÇELİK YEDEK

Teknik direktör Fatih Terim, yeni transferler Henry Onyekuru ve Muğdat Çelik'i Akhisarspor karşısında yedek soyundurdu.

Onyekuru, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımla çıktığı 4 hazırlık maçında 2 gol atarken, Muğdat Çelik de 6 hazırlık müsabakasında bir kez ağları havalandırdı.

Muğdat Çelik, geçen sezon Akhisarspor'da görev yapmıştı.

GALATASARAYLILAR İLGİ GÖSTERDİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, takımlarını TFF Süper Kupa mücadelesinde yalnız bırakmadı.

Galatasaraylı taraftarlar, 42 bin seyirci kapasiteli Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda kendilerine ayrılan 21 bin kişilik tribünün tamamını doldurdu.

Akhisarspor taraftarlarına ayrılan tribünde ise büyük boşluklar olduğu görüldü.

Öte yandan karşılaşma öncesi alınan geniş güvenlik önlemleri dikkati çekti. Konya'da oynanan maç için çevre illerden polisler geldi. Stada gelenler, yoğun bir aramadan geçirildi.

AKHİSARSPOR İLKLERİ YAŞADI

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Akhisarspor, tarihinde ilk defa Süper Kupa mücadelesine çıktı. Teknik direktör Safet Susic, yeni transferler Josue ve Serginho'yu yedek soyundurdu.

Akhisarspor; Fatih Öztürk, Vrsajevic, Dany, Mustafa Yumlu, Ömer Bayram, Aykut Çeviker, Sissoko, Bilal Kısa, Barbosa, Manu ve Seleznov 11'iyle sahaya çıktı.

BAKAN KASAPOĞLU DA KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

TFF Süper Kupa maçını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da tribünden izledi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu da karşılaşmayı tribünden takip etti.

KONYA, İKİNCİ KEZ SÜPER KUPA'YA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Konya, Galatasaray-Akhisarspor karşılaşması ile ikinci kez TFF Süper Kupa maçına ev sahipliği yaptı.

Konya'da 2016 yılında oynanan Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılı takım, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 berabere biten maçta rakibine penaltılarda üstünlük sağlayarak, kupayı kazandı.

SÜPER KUPA'DA ''VAR'' SİSTEMİ

TFF Süper Kupa maçında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi uygulandı.

Tribünlerdeki koltuklara da mücadele öncesinde "VAR" sisteminin anlatıldığı kitapçıklardan bırakıldı.