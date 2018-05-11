Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupayı müzesine götüren Akhisarspor'a ilk tebrik Beşiktaş cephesinden geldi
Türkiye Kupası 11 Mayıs 2018, Cuma
Güncelleme: 11 Mayıs 2018, Perşembe 22:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'daki finalde Fenerbahçe, ağır favori olarak gösterildiği maçta Ege temsilcisi Teleset Mobilyaspor'a 3-2 yenilerek tarihinde 17. kez çıktığı finalden 11. kez eli boş ayrıldı.
TOLGAY ARSLAN'DAN AKHİSARSPOR'A TEBRİK
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması sonucu hükmen galip gelerek finale yükselen Fenerbahçe, final maçında Akhisarspor'a kaybedince siyah-beyazlılar sosyal medyadan ezeli rakibi kızdıran mesajlar paylaştı.
Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Ali Arslan "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" mesajıyla Akhisarspor'u tebrik etti.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Mustafa Yumlu'dan alkış alan ...
-
İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği...
-
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan...
-
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri...