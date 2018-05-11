Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’dan jest

Yeni Diyarbakır Stadı’ndaki müthiş finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la birlikte Beytüşşebap’ta yere düşen Türk bayrağını kaldırarak köy meydanına diken çocuklar da takip etti.