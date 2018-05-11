Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’dan jest
Yeni Diyarbakır Stadı’ndaki müthiş finali Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’la birlikte Beytüşşebap’ta yere düşen Türk bayrağını kaldırarak köy meydanına diken çocuklar da takip etti.
Türkiye Kupası 11 Mayıs 2018, Cuma
Güncelleme: 11 Mayıs 2018, Cuma 01:55
Sosyal medya hesabından çocuklarla fotoğrafını paylaşan Bakan Bak, "Güzel yüreklikardeşlerimize verdiğimiz maç sözünü yerine getirdik" diye konuştu.
BAYRAĞI KENDİLERİ DİKTİ
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yaşları 8-13 arasında değişen çocuklar, yerdeki Türk bayrağını kendi imkanlarıyla diktikleri direğe astı. Sosyal medyada büyük bir ilgi çektiler.
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