Akhisarspor 3-2 Fenerbahçe (ÖZET) Goleri izleyin

Diyarbakır'daki 56. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup eden Akhisar Belediyespor, tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü ve UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Akhisar Belediyespor'a kupayı getiren golleri Miguel Lopes, Sissoko ve Barbosa kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri Fernandao ve Josef de Souza'dan geldi. Fenerbahçe-Akhisarspor maçının özeti ve golleri burada

Yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı bırakan TM Akhisar, dün geceki finalde de Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.



ATV'den yayınlanan müthiş final nefesleri kesti. Gol düellosunda perdeyi 32'de Lopes açtı, Fernandao 56'da eşitliği sağladı. 70'te Sissoko Akhisar'ı tekrar öne geçirdi. Barbosa 81'de skoru 3-1 yaptı. F.Bahçe, Josef'in 86'daki golüyle umutlansa da beraberlik sayısını bulamadı ve 17'nci kez oynadığı kupa finalinde 11'inci defa kaybetti.

TM AKHİSARSPOR 3-2 FENERBAHÇE ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!



TM Akhisarspor, Fenerbahçe'yi yenerek tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.

Futbolculuk döneminde 6 defa bu kupayı kazanan Okan Buruk ise hocalık kariyerindeki ilk kupa sevincini yaşadı.

17. kez finale çıkan Fenerbahçe, 11. kez finalde hayal kırıklığı yaşadı.





DİYARBAKIR'DA PERDEYİ MİGUEL LOPES AÇTI

Karşılaşmaya etkili başlayan ve Josef ile çok net bir pozisyondan faydalanamayan Fenerbahçe, 32. dakikada duran topta golü kalesinde gördü. Kullanılan köşe vuruşunda Skrtel'den seken topu iyi takip eden Portekizli yıldız Miguel Lopes, topu Volkan Demirel'in uzanamayacağı köşeden ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE FERNANDAO İLE GOLÜ BULDU

Fenerbahçe Miguel Lopez'in golüne 56'da Fernandao ile cevap verdi. Şener Özbayraklı'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Fernandao kafa vuruşuyla topu Akhisarspor filelerine göndererek skora denge getirdi.



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI AKHİSARSPOR 3-2 FENERBAHÇE MAÇININ GOLLERİ

AKHİSARSPOR DİREĞE TAKILDI

62. dakikada Akhisarspor, Fenerbahçe atağının ardından hızlı hücum şansı yakaladı. İkiye iki pozisyonda Barbosa sol çaprazdan vurdu ancak direkten dönen top dışarı çıktı.

AKHİSARSPOR ORGANİZE ATAKTA GOLÜ BULDU! ABDOULWAHİD SİSSOKO CEZAYI KESTİ

Telest Mobilya Akhisarspor, 70. dakikada Sissoko ile 2-1 öne geçti. Organize atakta sol kanattan gelen ortada müsait durumda kalan Sissoko kafa vuruşuyla Volkan Demirel'i avladı ve takımını 2-1 öne geçirdi.

HELDE BARBOSA 3-1 YAPTI

Okan Buruk'un ekibi, 81. dakikada Helder Barbosa ile golü buldu. Mustafa Yumlu'nun sürüklediği atakta Helder Barbosa vuruşunu yaptı ve farkı 2'ye çıkardı.

JOSEF DE SOUZA UMUTLANDIRDI

Fenerbahçe, 86'da Josef ile farkı 1'e indirdi. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan etkili ortasında ceza sahasından kafa vuruşunu yapan Brezilyalı yıldız kaleci Fatih'i avladı ve skoru 3-2'ye getirdi.



Kalan dakikalarda başka gol olmayınca sahadan 3-2 galibiyetle ayrılan Teleset Mobilya Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE MAÇTAN DAKİKALAR

Ziraat Türkiye Kupası'nın finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısı Teleset Mobilya Akhisarspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

12. dakikada Mehmet Topal'ın topuk pasıyla ceza sahası içinde savunma arkasına sarkan De Souza, altıpasın solunda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun şutunda Fatih Öztürk'ten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

19. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Alper Potuk'un pasıyla sağ taraftan ceza sahası içine giren Şener Özbayraklı, müsait durumda yerden sert bir orta yaptı. Kalecinin müdahalesiyle penaltı noktasına seken topun gelişine De Souza'nın vuruşunda, meşin yuvarlak Giuliano'dan sekti. Pozisyonu iyi takip eden De Souza'nın altıpas üzerinden sol ayağıyla vuruşunda, top yandan auta gitti.

22. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanattan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Soldado'nun sert vuruşunda kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağa son anda müdahale etti.

25. dakikada sağ kanattan Barbosa'nın kullandığı serbest vuruşta, altıpas üzerinde topa iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Volkan Demirel'den döndü.

32. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Sktrel'dan dönen top boşta kaldı. Miguel Lopes'in meşin yuvarlağın gelişine sert şutunda top ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve Teleset Mobilya Akhisarspor soyunma odasına 1-0 önde gitti.



48. dakikada Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahası içinde Fernandao'nun kafa vuruşunda top üstten az farkla auta gitti.



51. dakikada Mehmet Topuz'un soldan ortasında Şener'in gelişine vuruşu yan ağlarda kaldı.



56. dakikada Şener'in sağdan ceza sahasına ortasında Fernandao'nun kafa vuruşunda top kaleci Fatih'in sağından filelerle buluştu. 1-1



70. dakikada sağ kanattan Muğdat'ın ortasında Sissoko'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1



74. dakikada Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Fernandao'nun kafasında meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.



81. dakikada sağ kanattan Lopes'in ortasında topla buluşan Muğdat pasını Barbosa'ya aktardı. Bu oyuncu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-1



86. dakikada Hasan Ali'in sağdan ceza sahasına ortasında Josef de Souza'nın kafasında top filelerle buluştu. 3-2



Stat: Diyarbakır



Hakemler: Cüneyt Çakır xxx, Bahattin Duran xxx, Tarık Ongun xxx



Teleset Mobilya Akhisarspor: Fatih Öztürk xxx, Aykut Çeviker xx (Kadir Keleş dk. 79 x), Barbosa xxx, Muğdat Çelik xxx (Orhan Taşdelen dk. 90 ?), Soner Aydoğdu xx, Onur Ayık xx (Dany dk. 51 xx), Lopes xxx, Ömer Bayram xx, Sıssoko xxx, Mustafa Yumlu xx, Caner Osmanpaşa xx



Yedekler: Bora Körk, Henrique, Bilal Kısa, Larsson, Bia Mujangi, Borges, Olcan Adın



Teknik Direktör: Okan Buruk



Fenerbahçe: Volkan Demirel xx, Hasan Ali xx, Mehmet Topal xx, Alper Potuk xx (Fernandao dk. 46 xx), Şener Özbayraklı xx, Giuliano xx, Neustaedter xx, Skrtel xx, Josef de Souza xxx, Aatif xx (Janssen dk. 86 ?), Soldado xx (Valbuena dk. 66 xx)



Yedekler: Kameni, Erten Ersu, Isla, İsmail, Ozan Tufan, Neto, Oğuz Kağan Güçtekin



Teknik Direktör: Aykut Kocaman



Goller: Lopes (dk. 32), Sissoko (dk. 70), Barbosa (dk. 81) (Teleset Mobilya Akhisarspor), Fernandao (dk. 56) , Josef de Souza (dk. 86) (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Janssen (Fenerbahçe)