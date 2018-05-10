Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe-Akhisarspor finalinde 11'ler belli oldu | CANLI
Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Fenerbahçe ile TM Akhisar Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Akhisar ile Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmak için karşılaşacağı final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte dev finale dair ayrıntılar..
Türkiye Kupası 10 Mayıs 2018, Perşembe
Güncelleme: 10 Mayıs 2018, Cuma 15:08
56. Ziraat Türkiye Kupası bugün Diyarbakır'da sahibini bulacak. TM Akhisarspor, rakibini yenerse tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek. Futbolculuk döneminde 6 defa bu kupayı kazanan Okan Buruk ise hocalık kariyerinde siftah yapmak için sahaya çıkacak
17. kez final oynayacak Fenerbahçe, daha önce 6 defa mutlu sona ulaştı. Ancak bugünkü maç Aykut Kocaman için tarihi değere sahip. Kocaman kazanırsa, kupayı en çok alan (4) teknik direktör olacak.
FENERBAHÇE'NİN 11'İ: Volkan, Şener, Skrtel, Roman, Hasan Ali, Josef de Souza, Mehmet Topal, Alper, Giuliano, Aatıf, Soldado
AKHİSARSPOR'UN 11'İ: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Kadir Keleş, Dany, Mustafa Yumlu, Barbosa, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Sissoko, Muğdat Çelik, Larsson
TM AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE FİNALİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜN SAHİBİNİ BULUYOR
126'sı profesyonel 33'ü amatör toplam 159 takımın mücadelesi sonunda bugün kupanın en büyüğü belli olacak. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan TM Akhisar ile 17. finalini oynayacak Fenerbahçe arasındaki mücadeleye Diyarbakır ev sahipliği yapacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve saat 20.30'da başlayacak mücadele atv'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşanacak tüm detaylar ise A Spor'dan futbolseverlere ulaşacak. Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok. Akhisar'da kupa maçlarında 4 gol atan Seleznyov cezası nedeniyle bugün takımdaki yerini alamayacak.
AKHİSAR'DAN G.SARAY SÜRPRİZİ
Teleset Mobilya Akhisarspor 4. turdan itibaren kupada yer aldı. Ege temsilcisi Anagold 24 Erzincan'ı 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eledi. Son 16 turunda Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Kayserispor'u 1-0 ve 2-2 ile eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a evinde 2-1 yenilmesine rağmen deplasmanda 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.
18 YIL SONRA DİYARBAKIR'DA
Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu büyük finale hazır… En son 3 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray'ın, Antalyaspor'u 5-3 yenerek kupayı kaldırdığı finale sahne olan şehir, 18 yıl aradan sonra yine Ziraat Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Kupa maçında bin 200 özel güvenlik görev yapacak. İstanbul'dan gelen uzmanlar, 3 gün boyunca bin 200 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi. Öte yandan, stat çevresinde Antalya, Manisa dahil birçok kentten Spor Büro Amirliği'nde çalışan polisler de takviye olarak görev yapacaklar.
TFF'nin kulübü fb ile Halk'in takimi Akhisar'in maçıcevapla 10.05.2018 12:28
İnşallah tarafsız olduğu iddia edilen sahada da yenecek...cevapla 10.05.2018 13:45
tff nin takımı demişsin ama arkadaşım bu sezon akhisar içeride dışarıda yendi fb yicevapla 10.05.2018 13:04
bu sezon akhisar fenerbahçe 2 maç yeninmiş unutmak kupa fenerbahçe futbol sağlam şartlarcevapla 10.05.2018 10:13
evet tarihi final, rezillikleriyle amacevapla 10.05.2018 10:02
OKAN HOCA SEN ÇOK BAŞARILI VE ZEKİ BİR HOCASIN. AMA KARŞINDAKİ GÜÇ ÇOK BÜYÜK. ÇÜNKÜ İKİ OYUN ÇARPIŞTI ŞEYTAN ÜÇGENİ GALİP GELDİ.ŞİMDİ KARŞINcevapla 10.05.2018 09:53
ONUR LARSON MUGDAT FELC EDER FB AGIR SAVUNMASINI FARKLI YENER AKHISARcevapla 10.05.2018 09:37
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