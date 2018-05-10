Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek şampiyon oldu ve tarih yazdı.
Türkiye Kupası 10 Mayıs 2018, Perşembe
Güncelleme: 10 Mayıs 2018, Perşembe 23:14
Mücadelenin ardından birçok tweet atıldı ve en dikkat çeken paylaşım ise Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan geldi. Paylaşımda, "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca sonuç böyle oluyor" ifadelerine yer verildi.
İşte atılan o tweet:
ÖZÜR GELDİ
Yapılan paylaşımdan bir süre sonra Buz Hokeyi Federasyonu'ndan özür geldi. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: " Amacımız içerisinde şiddetin hiçbir türlüsünün barınmadığı bir spor camiasına vurgu yapmaktı. Bu amaçla işin içerisine biraz mizah kattık. Maksadını aşan, kitleleri üzen veya bir tarafa mal edilen söylemler üzerine özürü bir borç biliriz."
İşte yapılan ikinci paylaşım:
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