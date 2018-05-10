Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Diyarbakır'daki finalde Fenerbahçe, ağır favori olarak gösterildiği maçta Ege temsilcisi Teleset Mobilyaspor'a 3-2 yenilerek tarihinde 17. kez çıktığı finalden 11. kez eli boş ayrıldı.



TOLGAY ARSLAN'DAN AKHİSARSPOR'A TEBRİK

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması sonucu hükmen galip gelerek finale yükselen Fenerbahçe, final maçında Akhisarspor'a kaybedince siyah-beyazlılar sosyal medyadan ezeli rakibi kızdıran mesajlar paylaştı.



Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Tolgay Ali Arslan "Hakkıyla oynayıp Türkiye kupasını müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" mesajıyla Akhisarspor'u tebrik etti.