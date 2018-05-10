Fenerbahçe'nin Akhisar şanssızlığı!

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu. Akhisar, bu maçla birlikte bu sezon Fenerbahçe'yle ligde ve kupada yaptığı 3 maçı da kazanmış oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

AKHİSAR ŞANSSIZLIĞI

Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe'yi yenerek rakibiyle bu sezon yaptığı tüm maçlardan galibiyet ayrılırken tarihinde de ilk kez kupanın sahibi oldu. Akhisarsspor, Spor Toto Süper Lig'de evinde yaptığı maçta Fenerbahçe'yi 1-0, Kadıköy'de ise 3-2 yenmişti. Diyarbakır'da yapılan Ziraat Türkiye Kupası final maçında ise yine sahadan 3-2 galip ayrılarak 3'te 3 yapmış oldu.