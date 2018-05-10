Fenerbahçe Akhisarspor Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası Final mücadelesinde Fenerbahçe ile TM Akhisar Diyarbakır'da kozlarını paylaşacak. Akhisar ile Fenerbahçe'nin mutlu sona ulaşmak için karşılaşacağı final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanaldan yayınlanacak? İşte dev finale dair ayrıntılar..

56. Ziraat Türkiye Kupası bugün Diyarbakır'da sahibini bulacak. TM Akhisarspor, rakibini yenerse tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürecek. Futbolculuk döneminde 6 defa bu kupayı kazanan Okan Buruk ise hocalık kariyerinde siftah yapmak için sahaya çıkacak

17. kez final oynayacak Fenerbahçe, daha önce 6 defa mutlu sona ulaştı. Ancak bugünkü maç Aykut Kocaman için tarihi değere sahip. Kocaman kazanırsa, kupayı en çok alan (4) teknik direktör olacak.

TM AKHİSARSPOR - FENERBAHÇE FİNALİNİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI BUGÜN SAHİBİNİ BULUYOR

126'sı profesyonel 33'ü amatör toplam 159 takımın mücadelesi sonunda bugün kupanın en büyüğü belli olacak. Tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale çıkan TM Akhisar ile 17. finalini oynayacak Fenerbahçe arasındaki mücadeleye Diyarbakır ev sahipliği yapacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği ve saat 20.30'da başlayacak mücadele atv'den canlı olarak ekranlara gelecek. Karşılaşma öncesi ve sonrası yaşanacak tüm detaylar ise A Spor'dan futbolseverlere ulaşacak. Fenerbahçe'de sakat ve cezalı yok. Akhisar'da kupa maçlarında 4 gol atan Seleznyov cezası nedeniyle bugün takımdaki yerini alamayacak.







ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNALE NASIL GELDİLER?



F.BAHÇE NAMAĞLUP FİNALDE

Aykut Kocaman'ın öğrencileri, Ziraat Türkiye Kupası'na 5. turdan katıldı. Adana Demirspor'u 6-0 ve 4-1'lik sonuçlarla eledi. Son 16 turunda İstanbulspor'u 2-0 ve 1-0'lık skorlarla geçti. Çeyrek finalde bir diğer Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresun'u iki maçta da 2-1 yenip adını yarı finale yazdırdı. Yarı final olaylı geçti. Beşiktaş'la ilk maç 2-2 bitti. Rövanşı ise hükmen 3-0 kazandı.

AKHİSAR'DAN G.SARAY SÜRPRİZİ

Teleset Mobilya Akhisarspor 4. turdan itibaren kupada yer aldı. Ege temsilcisi Anagold 24 Erzincan'ı 6-0 yenerek bir üst tura çıktı. 5. turda Ankara Demirspor'u 3-0 ve 1-1'lik skorlarla eledi. Son 16 turunda Boluspor karşısında 2-1'lik yenilgi ve 1-0'lık galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Kayserispor'u 1-0 ve 2-2 ile eleyen Ege temsilcisi, yarı finalde Galatasaray'a evinde 2-1 yenilmesine rağmen deplasmanda 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı.







18 YIL SONRA DİYARBAKIR'DA

Merkez Kayapınar ilçesinde yapımı tamamlanan 33 bin kapasiteli Diyarbakır Stadyumu büyük finale hazır… En son 3 Mayıs 2000 tarihinde Galatasaray'ın, Antalyaspor'u 5-3 yenerek kupayı kaldırdığı finale sahne olan şehir, 18 yıl aradan sonra yine Ziraat Türkiye Kupası'na ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Kupa maçında bin 200 özel güvenlik görev yapacak. İstanbul'dan gelen uzmanlar, 3 gün boyunca bin 200 özel güvenlik görevlisine eğitim verdi. Öte yandan, stat çevresinde Antalya, Manisa dahil birçok kentten Spor Büro Amirliği'nde çalışan polisler de takviye olarak görev yapacaklar.