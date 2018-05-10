 Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım - Türkiye Kupası - 11 Mayıs 2018 Cuma

Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

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Türkiye Kupası 10 Mayıs 2018, Perşembe

Güncelleme: 10 Mayıs 2018, Perşembe 23:05

Mücadele sonrasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak bir paylaşım yaptı.

İşte Melo'nun paylaşımı:

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