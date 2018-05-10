Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Akhisarspor, Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup ederek Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Türkiye Kupası 10 Mayıs 2018, Perşembe
Güncelleme: 10 Mayıs 2018, Perşembe 23:05
Mücadele sonrasında ise Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, Fenerbahçeli taraftarları çok kızdıracak bir paylaşım yaptı.
İşte Melo'nun paylaşımı:
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