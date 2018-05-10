Aziz Yıldırım, Yıldırım Demirören'in yanından kalktı ve...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, memleketi Diyarbakır'daki Ziraat Türkiye Kupası finalindeki heyecanı büyüktü.



Maçı TFF Başkanı Yıldırım Demirören'in izlemeye başlayan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Akhisarspor'un 32. dakikada Miguel Lopes'in attığı golle büyük şok yaşadı.



İlk yarıyı protokol tribününde izleyen Yıldırım'ın ikinci yarıda tv'ye yansıyan görüntülerde yerinde olmadığı görüldü.



Aziz Yıldırım'ın nerede olduğunu merak edilirken, Başkanın totem yaparak TFF Başkanı Demirören'in yanından ayrılarak maçın devamı için lpcaya geçtiği ortaya çıktı.



Başkanın locaya geçmesinin ardından Fenerbahçe beraberlik golünü de buldu ancak maçın devamında Akhisarspor 2 gol daha buldu ve maçı 3-2 kazandı.



Aziz Yıldırım, memleketi Diyarbakır'daki finalde kupayı Akhisar'a kaptırmanın üzüntüsünü yaşayarak stattan ayrıldı.