Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e gönderme!

Ziraat Türkiye Kupası finalindeki Fenerbahçe-Teleset Mobilya Akhisarspor maçı öncesi basın toplantısında açıklamalar yapan Aykut Kocaman, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğun çok önemli olduğunu belirtti.



Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi ligde 2 kez yendiğini hatırlatan Kocaman, "Kağıt üzerinde ne görünürse görünsün, Akhisar ile 12 maç oynamışız ve 6-5 gibi bir durum var. Lig şampiyonluğu kaçarsa, herhalde müsebbiblerinden biri de Akhisar olacak, iki defa bizi yenen tek takım oldular." dedi.



Türkiye'deki tüm takımlar arasından sıyrılarak fibale geldiklerini belirten Fenerbahçe teknik direktörü, "Pek çoğunun yaptığı gibi duygularımı okuyarak değil de, içimden geldiği gibi ifade ediyorum. Hak ettiğimiz finali taçlandırmak istiyoruz, geçmiş geçmişte kaldı." dedi.



AYKUT KOCAMAN'DAN FATİH TERİM'E YANIT

Hafta içinde Fatih Terim'in yaptığı Ziraat Türkiye Kupası finalinin bir gün ertelenmesine yönelik fikstür eleştirisine cevap veren Aykut Kocaman, "Akhisar maçı, Volkan'ın da içinde bulunduğu olaylı Beşiktaş maçının sonrasında gelmişti. Bazı teknik direktörler 2-3 gün hesabı yapıyorlar, ben o zaman söylerken, niye konuşuyor bu böyle diye konuşulan günlerdi." diye konuştu.