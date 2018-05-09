Volkan Demirel haklı çıktı!
Fenerbahçe kaptanı Volkan, Bursa maçı sonrası, "Maçı biz zor yaptık" dedi.
Türkiye Kupası 09 Mayıs 2018, Çarşamba
Güncelleme: 09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:30
Fenerbahçe kaptanı Volkan, Bursa maçı sonrası, "Maçı biz zor yaptık" dedi. Gerçekten de öyle. İşte rakamlar: F.Bahçe, 31.38 dakika topla oynadı, 749 kez topa dokundu. 90 kez hücumda topla oynayan rakibine karşı 216 kez hücumda topla oynadı. Ceza sahasına 64 top attı, 6'sı isabetli 22 şut çekti; rakip alanda da 58 top karşıladı.
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