 Volkan Demirel haklı çıktı! - Türkiye Kupası - 9 Mayıs 2018 Çarşamba

Volkan Demirel haklı çıktı!

Fenerbahçe kaptanı Volkan, Bursa maçı sonrası, "Maçı biz zor yaptık" dedi.

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Türkiye Kupası 09 Mayıs 2018, Çarşamba

Güncelleme: 09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:30

Fenerbahçe kaptanı Volkan, Bursa maçı sonrası, "Maçı biz zor yaptık" dedi. Gerçekten de öyle. İşte rakamlar: F.Bahçe, 31.38 dakika topla oynadı, 749 kez topa dokundu. 90 kez hücumda topla oynayan rakibine karşı 216 kez hücumda topla oynadı. Ceza sahasına 64 top attı, 6'sı isabetli 22 şut çekti; rakip alanda da 58 top karşıladı.

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