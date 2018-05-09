 PFDK’dan iki sevk birden - Türkiye Kupası - 9 Mayıs 2018 Çarşamba

PFDK’dan iki sevk birden

F.Bahçe , Bursa maçında "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi.

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Türkiye Kupası 09 Mayıs 2018, Çarşamba

Güncelleme: 09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:28

F.Bahçe , Bursa maçında "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevk edildi. Kulüp görevlisi Fatih Yıldız'ın da aynı müsabakadaki 'hakareti' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

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