Finale ekstra güvenlik

Diyarbakır'daki finalde, 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, "O gün bizim için çok önemli. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için de elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız inşallah" açıklamasını yaptı.