Finale ekstra güvenlik
Diyarbakır'daki finalde, 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak.
Türkiye Kupası 09 Mayıs 2018, Çarşamba
Güncelleme: 09 Mayıs 2018, Çarşamba 00:27
Diyarbakır'daki finalde, 10 bini aşkın güvenlik personeli görev yapacak. Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, "O gün bizim için çok önemli. Devlet büyüklerimiz, bakanlarımız ve çok sayıda misafirimiz gelecek. Maçın zevkle seyredilmesi için de elimizden gelen her türlü tedbiri alacağız inşallah" açıklamasını yaptı.
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