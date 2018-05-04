Volkan Demirel: İnşallah bir daha yaşanmaz
Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, maçın oynanması eçin ellerinden geleni yaptıklarını belirtti, “Böyle olmasını istemezdik. İnşallah bir daha yaşanmaz” dedi
Türkiye Kupası 04 Mayıs 2018, Cuma
Güncelleme: 04 Mayıs 2018, Cuma 01:26
Fenerbahçe'nin, tecrübeli file bekçisi Volkan açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Volkan, "İnşallah bir daha yaşanmaz. Biz kaldığı yerden ya da o günün şartlarında maçın devam etmesi gerektiğini dile getirdik. Saygı duyduk. Olması gerektiği gibi hareket ettik ve bu şekilde sonuçlandı. Zaten tribünlerde yaşananlar normal değildi" diye konuştu. Kendisine taşlar, sopalar atıldığınısöyleyen Volkan, "Hiç de gelmiyor. Gelse de bir şey olmaz. En fazla kanar ve orada müdahale edilir. Bu şekilde oynadığım çok maç var. Umarım futbolumuz bunlara maruz kalmaz" dedi.
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