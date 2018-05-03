Volkan Demirel: Bana rakı şişesi atıldı ama...

Maçın oynanması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Volkan Demirel, "Beşiktaş'ın verdiği karar kendilerini ilgilendirir. Biz üzerimize düşeni yerine getirdik. Maçın oynanması için elimizden geleni yaptık. Sahada sonuçlandırmak istediğimiz bir maçtı. Bu turu böyle geçmek istemezdik. Bunlar futbol adına güzel şeyler değil her şeyin sahaya kalması lazım. Bana taşlar sopalar direkler söklüp atıldı rakı şişesi atıldı. Hiçbiri gelmedi ama gelse de devam ederdim." dedi.

Yaşananların kumpas olabileceğini belirten Demirel: "O gün tuhaf bir ortam vardı. Hem tribünler hem de Beşiktaş'ın yaptığı hareketle bana çok normal gelmedi. Biz çok olaylar atlattık ama Fenerbahçe taraftarı takımına hiçbir zaman zarar vermedi. O gün bir şeyler olduğunu anladım ve olaylara dahil olmadım."

