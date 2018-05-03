Fenerbahçe sahada Beşiktaş antrenmanda
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2.maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı saat 20.30'da oynanacak
Türkiye Kupası 03 Mayıs 2018, Perşembe
Güncelleme: 03 Mayıs 2018, Perşembe 19:37
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı bugün saat 20.30'da başlayacak ve A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stada hareket ettiğini duyurdu.
HAKEMLER SAHAYA ÇIKTI
Hakem Mete Kalkavan ve ekibi, saha zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.
FENERBAHÇE KAFİLESİ STADA ULAŞTI
Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stada ulaştığını duyurdu.
BEŞİKTAŞ ANTRENMANDA
Fenerbahçe takımı stada doğru yola çıkarken, aynı saatlerde Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Kayserispor hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı futbolcular antrenmanın ardından tesisleri terk etti.
AYKUT KOCAMAN SAHADA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı. Kocaman, basın mensuplarıyla sohbet ediyor.
SON DAKİKA
Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktı.
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