 Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı Babel'den flaş paylaşım - Türkiye Kupası - 3 Mayıs 2018 Perşembe

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaşlı Babel'den flaş paylaşım

Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

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Türkiye Kupası 03 Mayıs 2018, Perşembe

Güncelleme: 03 Mayıs 2018, Perşembe 20:23

Ziraat Türkiye Kupası'nda ertelenen yarı final rövanş mücadelesine çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta Hollandalı oyuncu Babel, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir paylaşım yaptı.

Ryan Babel'den paylaşım "Harika bir maç oynadık"

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