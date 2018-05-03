Diyarbakır Stadı hazır!

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığınca Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 150 milyon lira bütçe ile yaptırılan 33 bin seyirci kapasiteli stat tamamlandı. 9 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak kupa finaline ev sahipliği yapacak stadyumda son hazırlıklar ise sürüyor. 158 bin metrekare alanda UEFA ve FIFA standartlarında hizmet verecek tesisin belediye ekiplerince çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor ve bağlantı yolları asfaltlanıyor. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türkiye'nin dört bir tarafında UEFA standartlarında, 'akıllı ve ekolojik' stadyumlar inşa edildiğini söyledi. turan, "TOKİ'nin inşa ettiği statlarda Avrupa'daki birçok statta olmayan özellikler var. Statlar 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak düzeyde" diye konuştu.