Beşiktaş derbiye çıkmadı! İşte Kadıköy'de yaşananlar

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanması gereken Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında mücadele siyah-beyazlıların stada gelmemesinden dolayı başlamadı. Hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen müsabaka sonrasında Fenerbahçe takımı statta antrenman yaptı. Teknik Direktör Aykut Kocaman sorumluluğunda başlayan antrenman ısınma ve düz koşu ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yapan sarı-lacivertliler antrenmanı böyle noktaladı. Antrenman sonunda Fenerbahçeli futbolculardan Valbuena, Fernandao, Ozan Tufan, İsmail Köybaşı, Luis Neto, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado şut çalışması yaptı.

HAKEMLER SAHAYA ÇIKTI

Hakem Mete Kalkavan ve ekibi, saha zeminini kontrol etmek için sahaya çıktı.





FENERBAHÇE KAFİLESİ STADA ULAŞTI

Fenerbahçe Kulübü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla stada ulaştığını duyurdu.







BEŞİKTAŞ ANTRENMANDA

Fenerbahçe takımı stada doğru yola çıkarken, aynı saatlerde Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Kayserispor hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş'ta siyah-beyazlı futbolcular antrenmanın ardından tesisleri terk etti.





AYKUT KOCAMAN SAHADA

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman sahaya çıktı. Kocaman, basın mensuplarıyla sohbet ediyor.





SON DAKİKA

Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıktı.