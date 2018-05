Aykut Kocaman: Oynayarak elenmeyi tercih ederdim!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş mücadelesi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Beşiktaş sahaya çıkmayacağı için oynanmayacak olan mücadele öncesi siyah beyazlı ekibin aldığı kararı değerlendiren Kocaman, "Güçlü bir karar, kolay bir şey değil. Büyük bir takımın sahaya çıkmaması ve bunu gerçekleştirmesi kolay değil. Yanıldım, gelmediler. Bunun sonucunda henüz hakem kararı vermedi, daha zaman var. Turu bu şekilde geçmenin hiçbir sevindirici tarafı yok. Tura zaten yakın gözüküyorduk ama öbür taraftan her iki tarafın da kendince haklı olduğunu düşündüğüm yanları varken, kazanan tarafın yeşil zemin üzerinde sonuçlanması en büyük dileğimdi. Kaldığı yerden devam etmeli ve finale gidecek takım sahadan çıkmalı demiştim. Bu beni çok mutlu etmedi. Elenmeyi tercih ederdim. Bu kadar büyük kulüplerin hak arama konusunda mutlaka daha doğru ve mantıklı olurdu. Bu benim kişisel düşüncem. Burada çözümlenmeli, saha dışına taşınmamalı" dedi.







"GİRESUNSPOR MAÇININ ARDINDAN SÖYLEDİĞİM SÖZLERİN, ANLAM KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Akın Çorap Giresunspor maçının ardından söylediği sözler üzerine konuşan Kocaman, "Değişen hiçbir şey yok. Giresunspor maçından sonraki sözlerimin ne anlama geldiğini biliyorum. Beşiktaş maçının ne hale geldiğine bakılırsa, Galatasaray maçındaki hakem hataları düşünüldüğünde, sözlerinin daha fazla anlam kazanacağını düşünüyorum ben. Biz zorlaya zorlaya, devam ettirmeye gayret ediyoruz. Daha fazla zorluyoruz, en azından sahada birtakım şeylerin üstesinden geldik. Gidişat üzerinde birtakım şeyleri değiştirdiği muhakkak" diye konuştu.







"BİZİM PEK ÇOK ŞEYİ YİTİRDİĞİMİZ EVRE, LİGİN İLK 11 HAFTASINDAKİ DAĞINIK HALİMİZDİ"



Ligdeki şampiyonluk yarışını yorumlayan deneyimli çalıştırıcı, "Kazanmamız gerekiyor. Yakaladığımız form grafiğini biraz daha yukarı çıkartmak ve aynı zamanda rakiplerimizin tökezlemesini beklemekten başka şansımız yok maalesef ki. Bu cümleler, son 3 maçımızı kazandığımızda değer kazanacak bir şey ama bizim pek çok şeyi yitirdiğimiz evre, ligin ilk 11 haftasındaki dağınık halimizdi. Bu bizi çok etkiledi. Oyuncuları beni, takımın performansını çok etkiledi. İlk 11 haftadaki 33 puanın 16'sını yitirdik. Sakatlıklar, cezalar, bu periyotta oldu. Bundan sonraki periyot bizim için kuvvetli geçti. Bu takımın bir adım daha fazlasını yapabileceğini gözlemleyebiliyorum" ifadelerini kullandı.







"UMUDUN OLDUĞU YERİ HER ZAMAN ZORLAMAK GEREKİYOR"



Son olarak şampiyonluk şanslarını değerlendiren Aykut Kocaman, "Nefesin, umudun olduğu yeri her zaman zorlamak ve takip etmek gerekiyor. Tabii ki hedef şampiyon olmak ve kupayı almak. Ama olmuyorsa, alacağımız her yukarıya çıkış bir avantaj olacaktır" diyerek sözlerini noktaladı.