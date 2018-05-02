Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı
Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek
Türkiye Kupası 02 Mayıs 2018, Çarşamba
Güncelleme: 02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:33
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen, ardından kaldığı yerden devam edilmesi kararlaştırılan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yine Mete Kalkavan yönetecek.
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
-
Türkiye Kupası'nda tekrar maçı...
-
Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle...
-
Beşiktaş'ın kupadan çekilmesine...
-
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına çıkmayacağına...