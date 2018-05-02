 Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı - Türkiye Kupası - 2 Mayıs 2018 Çarşamba

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi açıklandı

Yarıda kalan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek

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Türkiye Kupası 02 Mayıs 2018, Çarşamba

Güncelleme: 02 Mayıs 2018, Çarşamba 16:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçında çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen, ardından kaldığı yerden devam edilmesi kararlaştırılan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yine Mete Kalkavan yönetecek.

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