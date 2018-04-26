Fenerbahçe finale çıkarsa taraftar gidebilecek mi?
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Beşiktaş maçında Kadıköy'de yaşanan olaylar sonrası 3 maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe, cezanın hangi maçlarda uygulanacağı belli oldu.
Türkiye Kupası 26 Nisan 2018, Perşembe
Güncelleme: 26 Nisan 2018, Çarşamba 22:34
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının çıkan olaylar nedeniyle tatil edilmesinin ardından Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verildi.
Talimatlar gereği Fenerbahçe PFDK tarafından verilen 3 maçlık men cezasını kupa maçlarında çekecek.
FİNALE ÇIKARSA TARAFTAR GİDECEK Mİ?
Verilen ceza ve talimatların ardından "sarı-lacivertliler finale kalırsa Diyarbakır'daki finalde Fenerbahçeli taraftarlar yer alacak mı?" sorusu
akıllara geldi.
Talimatlara göre disiplin ihlalleri sonucunda verilen seyircisiz oynama cezaları infazın finale denk gelmesi halinde uygulanamıyor ve bir sonraki ilk resmi (kupa) maçında uygulanıyor.
Bu kural ışığında Fenerbahçe finale çıkarsa sarı-lacivertli taraftarla kupa finalinde tribündeki yerini alabilecek.
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