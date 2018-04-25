 Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın ifadesi alındı - Türkiye Kupası - 25 Nisan 2018 Çarşamba

Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın ifadesi alındı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın 57'nci dakikasında çıkan ve tatil edilmesine neden olan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı 3 futbolcunun ifadesi alındı.

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Türkiye Kupası 25 Nisan 2018, Çarşamba

Güncelleme: 25 Nisan 2018, Çarşamba 20:13

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı Ziraat Türkiye Kupası maçıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Caner Erkin, Tolga Zengin ve Quaresma'nın mağdur sıfatıyla ifadesi alındı. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen polisler, ZTK'da oynanan karşılaşma ile ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

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