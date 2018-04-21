 Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi! - Türkiye Kupası - 21 Nisan 2018 Cumartesi

Tolga Zengin PFDK'ya sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, internet sitesinden yaptığı açıklamada Tolga Zengin'in PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.

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Türkiye Kupası 21 Nisan 2018, Cumartesi

Güncelleme: 21 Nisan 2018, Cumartesi 19:11

Federasyondan yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 21.04.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü futbolcusu TOLGA ZENGİN'in 19.04.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 21.04.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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